Meurtre à Tamba: Un soudeur de 16 ans tue son ami et atterrit en prison

C'est toujours l'émoi et la consternation à Tambacounda où une bagarre opposant deux amis âgés respectivement de 16 ans a viré au drame, dimanche dernier. En effet, le jeune soudeur S.T a planté un coup de couteau mortel au niveau du cou de son belligérant O.D. Selon des sources de Seneweb, présenté au procureur ce mercredi par les éléments du commissariat central de cette ville , le présumé meurtrier a été placé sous mandat de dépôt. Seneweb revient sur le film de l'horreur !





Deux amis devenus presque "inséparables " n'imaginaient pas la vie l'un sans l'autre ! Mais, le destin en a décidé autrement:



Malheureusement, le soudeur S.Tigana a fini par ôter la vie à son compagnon O.Diallo au cours d'une bagarre.Ce drame est survenu dimanche dernier à Tambacounda.



Le mobile du crime !



Tout est parti d'une banale dispute opposant ces deux adolescents âgés respectivement de 16 ans. A bord d’une moto, le soudeur S.Tigana et le mécanicien O.Diallo étaient victimes d'un accident de circulation. Ainsi ils s'en sont sortis avec des égratignures d'après des sources de Seneweb.



Pour conjurer le mauvais sort, les amis se sont convenus d'aller , ultérieurement , se laver dans le fleuve de Gouloumbou situé à 30 km de la commune de Tamba.



Plus tard, O.Diallo a décidé finalement de surseoir à sa décision. Ce qui n'est pas du goût de son ami S.Tigana qui voulait coûte que coûte d'aller au fleuve de Gouloumbou.



Ainsi, il s'en est suivi une dispute au cours de laquelle les deux protagonistes ont décidé d'aller se bagarrer derrière les maisons.



D'après nos infos, le mécanicien O.Diallo était arrivé en premier sur les lieux du rendez-vous. En rejoignant son ami, le soudeur s'est procuré d'un couteau avant de le simuler dans son pantalon.



Une fois sur place, il a brandi son arme avant de donner un fatal coup à O.Diallo au niveau de son cou.



Grièvement blessée, la victime a couru pour tenter de rentrer. Mais le jeune mécanicien s'est affalé finalement à terre agonisant dans une mare de sang avant de rendre l'âme .



Pris de peur, le meurtrier S.Tigana a jeté l'arme du crime dans la brousse avant d'alerter le voisinage.



Informés de ce drame, les éléments du commissariat central de Tambacounda ont rappliqué dare-dare sur les lieux crime. Sans désemparer, les hommes du commissaire Kane ont interpellé le mis en cause retrouvé sur place.



D'après des confidences faites à Seneweb, le soudeur incriminé a conduit les policiers à l'endroit où il avait jeté le couteau ayant servi à la commission du crime.



Ce que révèle le certificat de genre de mort



Dans le souci d'élucider cette affaire, les enquêteurs rompus à la tâche, ont réquisitionné les services d'un médecin légiste. Après examen, la blouse blanche a conclu que le décès de O.Diallo est dû à la coupure de vaisseaux sanguins.



Les aveux du meurtrier



Interrogé sur les faits, le jeune soudeur s'est mis à table. Toutefois, S.Tigana a soutenu qu'il n'avait pas l'intention de tuer son ami O.Diallo.



Malgré ses regrets et ses excuses, le mis en cause a été présenté au procureur ce mercredi pour meurtre , à l'issue de l'enquête diligentée par les hommes du commissaire Kane en moins de 48 heures.



Le meurtrier envoyé en prison



Aux dernières, S.Tigana a été placé sous mandat de dépôt suite à son face à face avec le maître des poursuites. Ainsi il va passer cette nuit à la prison centrale de Tambacounda d'après nos sources.