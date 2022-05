Mis en examen pour «viols sur mineure», un PDG démissionné...

Jacques Bouthier, 75 ans, régulièrement classé parmi les 500 plus grosses fortunes de France, est soupçonné d’avoir logé et rémunéré plusieurs jeunes femmes, dont des mineures, en échange de relations sexuelles. Au lendemain de la révélation de sa mise en examen pour « viols sur mineure » et « traite des êtres humains », le PDG d’Assu 2000 a démissionné de son mandat de président, a indiqué ce mardi matin le groupe, renommé Vilavi en janvier.





De quoi est-il question ?



C’est une jeune femme de 22 ans qui dévoile l’affaire, mi-mars, en se présentant à la police. Elle vient raconter qu’elle est violée par Jacques Bouthier depuis plusieurs années. Les premiers faits remonteraient à 2016. Selon son récit, cette jeune femme étrangère, alors mineure et sans ressources, aurait été hébergée par le PDG dans un appartement situé en région parisienne. En contrepartie, elle a raconté devoir rester à sa disposition pour avoir des rapports sexuels tarifés.





Un jour, le PDG, la jugeant trop âgée, l’aurait chargée de « recruter » une nouvelle adolescente pour lui servir de partenaire sexuelle dans les mêmes conditions, rapporte-t-elle encore aux enquêteurs. Une fois la « nouvelle » arrivée dans l’appartement - une ado de 14 ans en grande précarité -, la plaignante parvient à la filmer dans le même lit que Jacques Bouthier, lors d’une de ses visites.





Qui sont les autres mis en examen ?



Aux côtés de Jacques Bouthier, cinq autres personnes ont été mises en examen et écrouées pour « association de malfaiteurs en vue de commettre le crime d’enlèvement et séquestration en bande organisée ». Il s’agit de la propre femme de l’homme d’affaires, de deux de ses salariés, et d’un ancien gendarme. Ce dernier, Christian G., ex-sous officier d’une soixantaine d’années, a mis fin à sa carrière au début des années 2000 au grade de major, après avoir passé 15 ans en tant que membre opérationnel du GIGN (Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale). Il s’était ensuite reconverti professionnellement. Selon nos informations, il était en charge de la sécurité d’une grande banque française. Dans la gendarmerie, c’est la stupéfaction. « Cela ne correspond pas au profil. Est-ce une question d’argent ? » s’interroge un ex du GIGN.





Ces cinq personnes auraient tenté de récupérer la vidéo compromettante tournée par la victime présumée du PDG, celle où il est en compagnie de sa nouvelle proie de 14 ans. Informé de l’existence de cette vidéo, le millionnaire aurait alors mobilisé ces alliés pour tenter de la récupérer par tous les moyens, et forcer la plaignante à quitter la France.





Pourquoi parle-t-on de « traite d’êtres humains » ?



Les premières avancées auraient permis d’identifier plusieurs jeunes femmes, mineures ou jeunes majeures, ayant connu des expériences similaires dans d’autres appartements détenus ou loués par le multimillionnaire. D’où la mise en examen pour « traite des êtres humains » : la Brigade de protection des mineurs (BPM) va notamment s’atteler à déterminer s’il existait un possible système d’exploitation de jeunes femmes à des fins de prostitution.





« Combien d’autres victimes ? », interroge ce mardi matin Martine Brousse, présidente de l’association La Voix de l’enfant, qui a décidé de se constituer partie civile dans cette affaire. « En France, oui, il y a de l’esclavage moderne », pas dans les quartiers défavorisés mais « dans ces milieux de grande fortune », appuie-t-elle. « Il va falloir que notre nouvelle secrétaire d’Etat prenne à bras-le-corps avec la justice ce fléau ».