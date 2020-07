Noyade : Le corps d’un tailleur modéliste repêché à Podor

Le corps d'un tailleur d'une trentaine d'années a été repêché à Podor cette après-midi. Porté disparu, l'homme n'avait pas donné signe de vie depuis hier. Selon des informations recueillies auprès de sa famille, il aurait été aperçu au bord du fleuve prenant l'air avec un groupe de jeunes. Ce matin, une de ses chaussures a été trouvée sur la berge du fleuve Sénégal faisant penser à une noyade.





Alertés, les éléments des sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux à sa recherche, en vain. Après plusieurs heures de recherche, les plongeurs du centre de secours se sont finalement retirés. De plus en plus la thèse de la noyade enfle car des informations attestent que A.M. était souvent victime de crises d'épilepsie et tout porte à croire qu'il aurait piqué une crise et serait tombé à l'endroit où accoste le Bou El Mogdad. Un endroit caractérisé par sa profondeur. C’est finalement vers les coups de 15 heures que le corps a été repêché par un pêcheur.





A.M, jeune modéliste, a fréquenté des salons les plus connus de la capitale sénégalaise.