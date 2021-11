Nus comme des vers, un banquier et sa copine se battent en pleine rue

Une dispute entre un couple qui se termine en rixe en pleine rue. Cela s'est passé au populeux quartier Taïba de Grand Dakar.



Il faisait nuit, le 30 octobre dernier, quand une patrouille de la Brigade de recherches du commissariat de Grand-Dakar est tombée sur deux individus tout nus qui se livraient à une course poursuite dans la rue.



Selon le quotidien L'Observateur, il s’agit d’un banquier et sa petite amie, une ménagère nommée Nd. T. Guèye, âgée de 40 ans.



Arrêtée, elle a confié aux policiers que le banquier voulait coucher avec elle dans sa chambre à la Zone A.



Après s’être déshabillée pour prendre un bain, son amant l’a accusée d’avoir couché avec d’autres hommes, raison pour laquelle elle a voulu prendre ce bain.



Par la suite, il a commencé par la frapper et l’obligeant ainsi à sortir nue dans la rue pour trouver secours.



Interpellé et conduit au commissariat, le banquier, El Hadj M. M. Faye, 37 ans, déclare avoir agi ainsi parce que sa petite amie est infidèle.



En garde à vue, il sera déféré, ce mardi, pour violences, voie de fait et outrage à la pudeur publique.