Oncle du ministre Birame Soulèye Diop égorgé : Les meurtriers arrêtés par la police de Thiès

Fin de cavale pour les meurtriers du sexagénaire Assane Diop, oncle de l'ancien maire de Thiès-Nord Birame Soulèye Diop. Après des mois d'investigations, les éléments du commissariat central de Thiès ont mis la main sur A. D., A. G. et O. N. Selon les informations de Seneweb, le trio incriminé a avoué le crime sur procès-verbal.









Dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 janvier 2024, le vigile Assane Diop, âgé de 65 ans, a été roué de coups puis égorgé par trois bandits au marché Ngelaw de Thiès. Le corps sans vie de l'oncle de l'ex-maire de la commune de Thiès-Nord, Birame Soulèye Diop, a été retrouvé tôt le matin. L'enquête menée par les éléments du commissariat central de Thiès a permis d'identifier formellement, au courant de ce mois de mai, les trois auteurs de cet acte ignoble.





Tout a commencé lorsque les hommes de la commissaire divisionnaire Aïssatou Ndiaye, cheffe de service du commissariat central de Thiès, ont exploité un renseignement émanant du milieu interlope.





En effet, les limiers avaient interpellé un malfaiteur pour une autre affaire. Ce dernier a confié aux enquêteurs que les nommés A. D., A. G. et O. N. avaient tué le vigile Assane Diop. Le trio incriminé a été arrêté et écroué à la prison centrale de la capitale du rail, entretemps, pour une autre affaire d'agression.





Séance tenante, le commissaire Malick Kane, chef de la police judiciaire et son équipe ont fait extraire les trois suspects impliqués dans le meurtre du vigile. Interrogés sur procès-verbal, l'un d'eux a avoué le crime et a donné ses deux complices. Ces derniers ont également reconnu les faits sans ambages, selon des sources de Seneweb.





Comment le vigile a été exécuté





Vigile au marché Ngelaw de Thiès, Assane Diop aurait surpris les trois voleurs en train de cambrioler. Il a été attaqué, torturé et égorgé par ces malfaiteurs. Il ressort de leurs aveux que deux d'entre eux étaient chargés d'immobiliser le vigile pour que troisième l'égorge.





A. D. (maçon), A. G. (commerçant ) et O. N. (maçon) ont été emmenés sur les lieux du crime, ce jeudi vers 17 h, par le commissaire Malick Kane, chef de la Sûreté urbaine de Thiès et ses enquêteurs en compagnie de leurs collègues de la police technique et scientifique. Le procureur intérimaire près le tribunal de grande instance a assisté à la reconstitution des faits devant une foule qui scandait "Assassin, assassin, prison à vie !". Le trio incriminé a reconstitué le film du crime dans les moindres détails. La scène de l'horreur a été immortalisée par des prises de vue. Ces images seront versées au dossier.