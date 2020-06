Panique à Touba: un homme de 63 ans meurt dans un bus en provenance de Dakar

Un homme âgé de 63 ans a été retrouvé mort, hier jeudi 11 juin à Touba, dans un bus en provenance de Dakar. Le journal «Source A», qui donne l’information dans sa livraison de ce vendredi, a retracé le film du drame.





Le chauffeur du véhicule s’est stationné, vers 19 heures, non loin du poste de contrôle de la police situé au rond-point de l’ancienne gare routière de Touba. C’est ainsi qu’il a confié à un policier qu’un passager s’est endormi dans le bus et on a beau tenter de le réveiller, en vain. L’homme en service a informé les soldats du feu qui ont constaté que le vieux de 63 ans est passé de vie à trépas.







Test post mortem au coronavirus





Le corps sans vie a été déposé à l’hôpital Matlaboul Fawzayni où il a été prélevé pour élucider les circonstances du drame.





En plus, ajoute «Source A», la police a déjà immobilisé le bus au niveau du commissariat spécial situé au quartier Dianatou Mahwa en attendant les résultats du test. Cette triste nouvelle a suscité la panique à Touba parce que les autres passagers du bus ont déjà regagné leurs domiciles.