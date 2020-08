Parcelles Assainies : Deux voleurs trahis par leur vidéo

Le commissariat d’arrondissement des Parcelles assainies a déféré au parquet Seydina Nd. et Léopold S. pour vol en réunion commis la nuit. Les mis en cause ont été trahis par une vidéo qu’ils ont tournée pour célébrer ‘’leur victoire’’ après avoir accompli leur forfait. Selon L’AS, Seydina et Léopold sont, depuis la semaine dernière, à la citadelle du silence. Les faits, qui remontent à la nuit du 09 au 10 août dernier, ont eu lieu au quartier Unité 16 des Parcelles Assainies.







Avec la forte canicule, Pape Mb., tailleur de profession, a ouvert la porte de sa chambre pour l’aérer un peu, avant d’aller se coucher. Négligeant certainement d’être plus attentif à ce qui se passe autour de lui, cela lui sera fatal. Car, plus tard, quand il décide de rentrer dans sa chambre, il constate avec surprise la disparition de ses deux (2) téléphones portables (un Samsung et un iPhone), la somme de 20 000 Fcfa et une perruque appartenant à son épouse.





Mais, en descendant les escaliers, Pape trouve son portefeuille par terre avec seulement les pièces d’identité. Au moment de raconter sa mésaventure, son cousin se présente pour dire qu’il est victime du même scénario. Le lendemain, Pape se rend à une société de téléphonie mobile pour récupérer sa puce et se procurer un nouveau téléphone. Et, coup de théâtre, en regardant son compte Gmail, il découvre les malfrats à travers les images et vidéos qu’ils ont effectuées avec l’un de ses téléphones volés.





En effet, les vidéos sont directement enregistrées dans son compte Gmail. Il réussit même à identifier l’un des voleurs, en l’occurrence Seydina Nd. Sans tarder, Pape se rend à la police des Parcelles Assainies pour expliquer sa mésaventure et porter plainte contre les malfaiteurs. Interpellés, Seydina Nd. et son complice Léopold S. reconnaissent leurs visages sur les vidéos, mais nient avoir perpétré le vol. Des aveux qui n’ont pas du tout convaincu les limiers qui vont les placer en garde à vue avant de les déférer au parquet pour vol en réunion commis la nuit.