Parcelles Assainies: Un agresseur tabasse sa concubine et se fait arrêter avec de la drogue, un revolver et une machette

Fin de règne pour l'agresseur notoire M.Y.B qui est finalement tombé dans les filets des policiers du nouveau commissariat de l'unité 15 des Parcelles Assainies, en possession du chanvre indien, une machette et une arme à feu de type revolver. Selon des sources de Seneweb, ce malfrat avait grugé une somme de 450.000 francs cfa à sa concubine avant de la tabasser. Détails !







Après 03 ans de romance, l'agresseur M.Y.B se disant plafonnier et sa concubine A.C.B, marchande ne filent plus le parfait amour. Le désamour a commencé lorsque le jeune homme domicilié à l'unité 19 des Parcelles Assainies a abusé sa dulcinée avant de s'emparer de son argent.





" J'avais demandé à mon petit ami de me trouver un appartement en location avant de lui verser la somme de 450.000 francs cfa", explique la marchande domiciliée à Grand-Yoff.





Mais le jeune homme âgé de 24 ans a roulé sa dulcinée dans la farine. Plus tard, la victime s'est plaint auprès de son copain pour réclamer son dû. Contre toute attente, la marchande a été tabassée et blessée par son concubin.





Après les premiers soins, la jeune dame munie d'un certificat médical attestant une Incapacité Temporaire de Travail (IIT) de 10 jours, a déposé une plainte contre son copain sur la table du commissaire Mountakha Khouma, chef de service du commissariat de l'unité 15 des Parcelles Assainies.





Recherché pour coups et blessures volontaires (CBV) et abus de confiance, l'agresseur tombe en possession de la drogue, d'une machette et d'un revolver





Sans tarder, les policiers sont entrés action pour élucider cette affaire. Mais puisque qu'un malheur ne vient jamais seul selon l'adage, le mis en cause a été cravaté en possession de 14 cornets de chanvre indien , une machette et un arme à feu de type revolver de fabrication italienne d'après des sources de Seneweb.





Également, il ressort de l'enquête, que cet soi-disant plafonnier domicilié à l'Unité 19 des Parcelles Assainies est un agresseur notoire qui a fait plusieurs victimes.





Entendu sur procès-verbal, M.Y.B a nié les faits en bloc dans un premier temps. Mais sous le feu roulant de questions des enquêteurs, le jeune homme a fini par craquer.