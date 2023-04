Parcelles Assainies : un pasteur envoyé en prison

Déféré par la police de l’unité 22 des Parcelles Assainies, Nd. Victor, pasteur d’Eglise, a été envoyé en prison suite à une plainte de O. P. Bah, comptable de formation pour escroquerie au visa et abus de confiance.



Les faits remontent au mois de novembre dernier, souligne le journal. C’est alors que le plaignant s’était rapproché du mis en cause par l’intermédiaire d’une de ses connaissances pour l’obtention d’un visa pour les États-Unis, moyennant la somme de 3,7 millions F CFA. Après négociations, Bah versera une avance de 500 000 F CFA à son vis-à-vis pour les frais de dossiers.



Le 16 décembre 2022, Victor contacte Bah pour lui dire qu’il avait obtenu le visa, tout en le sommant de décaisser le restant pour récupérer le document. Le 19 janvier 2022, Bah, qui joue la carte de la prudence, lui remet 1,9 million, en contrepartie d’une décharge et d’une garantie de remboursement en cas de non-délivrance du document.



Le Pasteur reviendra à la charge 10 jours plus tard. Sans document, il demande au comptable de compléter la somme. Ce dernier a non seulement refusé mais il s’est aussi rendu à la police pour porter plainte pour escroquer au visa portant sur la somme de 2,4 millions.



Le Pasteur sera alpagué au rond-point Case bi avec la complicité du plaignant. Sauf que, cueilli et conduit à la police, le mis en cause a déclaré n’avoir reçu qu’un million 800 mille sur les 3,7 millions.



Des allégations qui n’ont pas convaincu les enquêteurs.