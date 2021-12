Perpignan : Prison ferme pour l’homme qui avait mordu plusieurs passagers dans un bus

Un homme a été condamné vendredi à un an de prison ferme avec maintien en détention par le tribunal correctionnel de Perpignan. Le 5 décembre, il avait tenté de s’introduire dans un bus du Boulou, une commune des Pyrénées-Orientales, sans masque et sans argent.



Après être entré de force dans le véhicule, il s’était mis à mordre des passagers alors que le conducteur tentait de le faire descendre. Avant de récidiver sur les gendarmes à leur arrivée et de tenter de voler le pistolet de l’un d’entre eux.



Placé en garde à vue puis écroué, il a été jugé en comparution immédiate. Outre sa condamnation, le tribunal a décidé son maintien en détention.