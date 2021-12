Pikine : Le quinquagénaire viole 3 fois une mineure de 9 ans; sa famille casque 100.000 F pour...

Un crime a failli être étouffé à Pikine n'eût été la ténacité des policiers du commissariat local ! Selon des informations de Seneweb, le quinquagénaire A.Gueye a appâté une fillette de 9 ans avec du "thiackri" ( lait caillé mixé avec du couscous ) avant de la violer à trois reprises. Contre toute attente, la famille de l'ouvrier incriminé avait mis sur la table une rondelette somme de 100.000 francs pour gérer l'affaire à l'amiable. Mais les hommes du commissaire Arona Bâ ont arrêté le mis en cause suite à une dénonciation. Révélations !



L'affaire fait grand bruit actuellement à Pikine Tally Bou Bess où une élève en classe de cinquième (primaire) a été victime de viol. En effet, l'ouvrier âgé de 55 ans tendu un piège à la fillette de 9 ans pour la ferrer.



Suite à la commission de ce crime, la famille du mis en cause avait remis un montant de 100.000 francs aux parents de la victime pour étouffer le viol commis sur la mineure de 9 ans. Mais l'affaire s'est ébruitée après une dénonciation faite auprès du commissaire Arona Bâ de Pikine, par une personne sous le couvert de l'anonymat.



Ainsi, mission a été donnée aux limiers de mener des investigations en vue de vérifier de cette information reçue. Conformément à l'instruction du chef de service, les éléments de la brigade de recherches ont investi Pikine Tally Bou Bess avant de mettre la main sur le mis en cause.



Selon des confidences faites à Seneweb, les parents de la mineure avouent avoir reçu un montant de 100.000 francs versé par la famille du mis en cause pour gérer l'affaire à l'amiable.



L'élève en classe de cinquième revient sur le film du crime devant les enquêteurs



A en croire la victime, A.Gueye l'avait chargée de lui acheter du "thiackri ". La petite, confie, devant les enquêteurs de la police de Pikine, avoir été bâillonnée puis jetée sur un matelas dès son retour.



"A.Gueye introduisait son doigt dans mes parties intimes avant de me pénétrer avec son sexe. Il a couché avec moi à 3 reprises ", révèle la fillette F.K.



Cuisiné à son tour, le quinquagénaire qui a été condamné pour des faits similaires, a tenté de nier tout en bloc. Toutefois, le certificat médical révèle : " L'hymen de la fillette est intact et marqué par une absence de traumatisme et de traces récentes de spermes. Même s'il y'a un frottement [...]".





Actuellement, l'ouvrier âgé de 55 ans est sous le régime de garde à vue pour viol, pédophilie et détournement de mineure d'après nos sources proches du dossier.