Pikine : Le voleur de véhicules à la clé "passe partout" tombe

Les éléments du Commissariat d'arrondissement de Pikine ont interpellé, hier, un jeune homme nommé Cheikh Diop alias "Passe partout". Selon L'As qui donne la nouvelle, il utilisait des clés "passe-partout" pour voler des véhicules et des téléphones portables. Son modus operandi consistait à voler d'abord un véhicule en usant de sa clé "passe partout".





Ensuite, il s'en sert pour transporter des gens et leur emprunte leurs téléphones portables. Une fois en possession d'un téléphone, il gare le véhicule et abandonne le client dedans avant de se fondre dans la nature. Un exercice qu'il a toujours réussi. Il a fait plusieurs victimes à Yeumbeul, Guédiawaye, Dalifort et Pikine.





Ces dernières ont déposé des plaintes dans les différents commissariats de Police. Activement recherché depuis plusieurs mois, le quidam est tombé hier avant d'être conduit à la Police de Pikine. Il est poursuivi pour abus de confiance, vol et tentative de vol. Nous y reviendrons avec plus de détails.