Pikine : Un boucher achète une moto à 35 000 Fcfa et écope 1 an

Poursuivi pour recel d’objets volés, Mamadou Ndiaye, boucher de son état, est condamné à un an de prison ferme par la chambre correctionnelle du tribunal de Pikine. En effet, en plus d’être boucher, Mamadou Ndiaye s’adonne également à la livraison à l’instar de beaucoup de jeunes communément appelés "Thiak Thiak".







C’est dans le cadre de ce travail qu’il a acheté une moto à …35 000 Fcfa. Se disant propriétaire de deux motos acquises légalement, il argue avoir acheté ce troisième engin dans le seul but d’élargir son business. S’il a acheté la moto à 35 000F, indique-t-il, c’est parce qu’elle était en mauvais état. D’ailleurs, c’est à la suite de ce constat qu’il a chargé un de ses amis de revendre la moto moyennant une commission de 5 000 Fcfa.