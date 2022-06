PLAGE DE OUAKAM : Un élève et un étudiant surpris en pleins ébats sexuels

Respectivement âgés de 20 ans et 22 ans, Babacar Ndiaye et Serigne Fallou Kamara sont inculpés pour des faits d’acte contre-nature pour lesquels ils seront jugés, ce matin, devant la barre des flagrants délits de Dakar.



En effet, rapporte Les Échos, le16 mai dernier, vers les coups de 18 heures, ces jeunes garçons étaient tout nus sur la plage de Ouakam, en train de s’embrasser.



Malheureusement pour eux, ils ont été surpris par Fallou Mbaye qui se promenait avec son chien. Le promeneur est directement allé informer les agents qui se trouvaient au rond-point le plus proche.



Les flics, qui ont rappliqué sur les lieux ont trouvé Babacar Ndiaye et Serigne Fallou Kamara tous nus, en pleins ébats sexuels. Interpellés et conduits devant les enquêteurs, ils ont reconnu qu’ils entretenaient des rapports sexuels.



Ainsi, l’étudiant en infographe au lycée Maurice Delafosse, B. Ndiaye, a déclaré que le jour des faits, en rentrant chez lui à Castors, il a emprunté la corniche ouest en quittant Ouakam.



Mais, il a fait un crochet à la plage de la mosquée de la Divinité où il a rencontré Serigne F. Kamara.Ce dernier,poursuit-il, était en train de réviser ses cours. Et, curieusement, il a commencé à l’embrasser sur le cou.



Selon toujours B. Ndiaye, quand il l’a embrassé, Serigne F. Kamara a accepté ses avances. Après quelques minutes de discussions, souligne B. Ndiaye, ils se sont déshabillés et ont commencé à s'embrasser.



Interrogé, Serigne F. Kamara, étudiant à l'Isep de Thiès en stage à Oltics Cbs, une entreprise de maintenance réseau et câblage, a confirmé que c’est B. Ndiaye qui s’est approché de lui en l’embrassant subitement.



Contrairement aux allégations des mis en cause, les agents interpellateurs ont dit avoir trouvé ces jeunes en train d’entretenir des rapports sexuels.