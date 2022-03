Pour bluffer son monde au "yebbi" du baptême de sa fille, elle escroque près de 2 millions

La dame Ndèye Marième Sall voulait faire bonne impression et jouer sur les apparences et autres considérations fallacieuses. Malheureusement, elle a fini par s'engouffrer dans un engrenage.



C'est ainsi que, rapporte le quotidien L'Observateur dans sa livraison de ce vendredi, elle s'endette jusqu'au cou pour honorer le fameux cérémonial du "Yebbi" lors du baptême de sa fille.



Voulant, coûte que coûte, impressionner la belle famille de cette dernière, elle n'a rien trouvé de mieux que de gruger deux commerçantes de tissus de luxe d'une valeur de 1,2 million et 560 000 Fcfa.



Attraite hier à la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar pour escroquerie et abus de confiance, Ndèye Marième Sall a reconnu, sans embages, tous kes faits qui lui sont reprochés.



Après l'avoir bien savonnée, le Ministère public a requis une peine de 6 mois ferme. Rendant son verdict, le Tribunal l'a condamnée d'une peine de 3 mois ferme et au paiement des sommes dues.