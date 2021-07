Pour payer les frais de visa en Pologne, Ismaila Siby se mue en trafiquant de chanvre indien

Afin d'obtenir son visa pour aller en Pologne, Ismaila Siby s’est transformé en trafiquant de drogue. Attrait devant tribunal, hier, il risque dix ans de réclusion criminelle.





D’après » L'observateur », Ismaila Siby a déjà purgé une peine de 5 ans avant de comparaître devant le juge pour des faits d’association de malfaiteurs et de trafic intérieur de drogue. Il est connu pour ses actes illicites. Et la police a vite reçu l’information selon laquelle le taximan s’activait dans la vente de drogue. Ceci dit, en 2017, les limiers qui ont installé une planque ont réussi à l’arrêter pendant qu’Ismaila Siby revenait de Vélingara pour s’approvisionner en chanvre indien. Les policiers qui ont fouillé sa chambre ont découvert une quantité de 10 kg du produit.





Celui-ci a reconnu sans ambages les faits qui lui sont imputés. « On m’a interpellé à Rebeuss alors que je revenais de chez Mouhamed Camara qui m’a vendu cette drogue à raison de 40.000 FCFA le kilo. Je l’ai convoyée par bus de transport depuis Vélingara. J’ai acheté cette pour à un certain Djily qui devait la commercialiser », a-t-il raconté avant de poursuivre : « Je me suis investi dans le trafic de drogue pour avoir de l’argent, parce que j’envisageais d’aller en Pologne. Mais comme je devais payer mon visa pour 1 million 300 mille FCFA, j’avais donné une avance de 400.000 FCFA », a-t-il renseigné.





Ainsi, le parquet a requis la peine de 10 ans de réclusion criminelle contre lui malgré la disqualification des faits de trafic en offre et cession évoqué par son avocat qui a demandé une application bienveillante de la loi.





Le tribunal procédera à un délibéré le 28 juillet prochain.