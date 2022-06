Pour se venger de son épouse qui se refuse à lui, il viole et engrosse leur fille mineure

Alassane Diallo est un père de famille très particulier. Il a été jugé, hier jeudi, devant la Chambre criminelle de Tambacounda pour viol et pédophilie sur sa propre fille, H Diallo, âgée de 16 ans.



D’après L'AS qui rapporte les faits, ceux-ci remontent en 2021 quand sa femme, S. Diallo, a refusé d’entretenir des relations intimes avec lui.



Le vieux profitait des absences de son épouse pour abuser sexuellement la victime qui finit par prendre une grossesse.



Et, pour cacher l’affaire à sa femme, le mis en cause la menaçait de mort, selon toujours le journal.



Mais, elle a fini par lâcher le morceau en dénonçant son père.



C’est ainsi que la mère de famille a saisi la gendarmerie d’une plainte.



À la barre, il reconnaît les faits, déclarant que c’est pour se venger de son épouse qui refusait de coucher avec lui.



Le procureur a requis 20 ans de réclusion criminelle contre Alassane Diallo.



Mais, le juge l’a finalement condamné à 10 ans de réclusion criminelle