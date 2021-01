Pour se venger, un chauffeur jette de l’acide aux yeux et à la figure de son collègue

Lors d’une bagarre, Mb. Fall, chauffeur de profession, a été malmené et battu par son collègue M. Dia.Pour se venger, rapporte le quotidien L'Observateur, Fall va surprendre Dia, le lendemain, en lui versant de l’acide à la figure et dans les yeux.Muni d’un certificat médical de 21 jours, Dia porte plainte contre Fall qui a été jugé, mercredi dernier, pour coups et blessures et délit de mise en danger de la vie d’autrui.Le tribunal des flagrants délits de Louga, qui l’a reconnu coupable, l'a condamné à une peine un mois de prison ferme.