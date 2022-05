Pour un plat de "ceebu jën", il envoie son ami aux urgences

Jugé hier devant le Tribunal de grande instance de Dakar, pour coups et blessures volontaires ayant occasionné une Incapacité temporaire de travail (Itt) de 15 jours, Samba Yade a écopé de six (6) mois assortis de sursis.



Une peine d'avertissement pour celui qui, rapporte L'observateur dans sa livraison de ce mardi, à cause d'un simple plat de "ceebu jën" (riz au poisson) n'a rien trouvé de mieux à faire que de rouer de coups son ami Mamadou Diallo.



Heureusement, sa vie n'a pas été abrégée. En effet, une prompte intervention des secouristes a pu sauver la partie civile qui s'en est sortie avec de très graves blessures : un crâne balafré ainsi que le front et la nuque tuméfiés.



Le prévenu Samba Yade a reconnu les faits avant de faire son mea-culpa. Au nom de leur ami commun Sylvestre, chez qui a eu lieu l"altercation, Mamadou Diallo a finalement pardonné à son pote qui a failli la faire passer de vie à trépas.