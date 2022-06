Pour une promesse de mariage : L’Allemande finance son copain sénégalais à hauteur de 16 millions et se fait larguer

L’amour peut parfois rendre fou. Et Fanny Simone ne dira pas le contraire. Cette ressortissante allemande était venue à Dakar pour vivre avec son petit ami, Mohamed Abdou Thiam, à Ouakam.



Vivant le parfait amour, elle n'a pas hésité à financer le projet d’élevage de son copain avec 9 moutons en plus d’un terrain de 3 hectares d’une valeur de 6, 5 millions F Cfa et l’achat d’autres matériels de cuisine.



Mais, rapporte L'Observateur dans sa parution de ce jeudi, au bout de 30 mois, Thiam décide tout simplement d'annuler le projet de mariage. Ce que la dame n’a pas voulu croire.



S'estimant larguée, poursuit le journal dans son récit, elle a saisi la brigade de gendarmerie de Ouakam pour abus de confiance contre son ex-petit-ami qui sera arrêté.



À la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, le mis en cause nié en bloc toutes les accusations portées à son encontre.



Pour lui, Fanny lui avait offert tous ces biens. «Le terrain, elle me l'a offert avant de me dire de mettre l’acte de vente à son nom. Elle voulait l’utiliser pour soutirer de l’argent à son grand-frère», a déclaré Mohamed Thiam.



Le procureur a requis 6 mois dont 3 mois ferme contre lui. Mais, rendant son délibéré, le tribunal l’a condamné finalement à 3 mois assortis de sursis.