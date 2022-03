Prisonbreak à Mbour : Trois détenus surpris en pleine tentative d'évasion

Trois détenus de la maison d'arrêt et de correction (MAC) de Mbour ont tenté de s'évader. L'un d'entre eux a été condamné à 6 mois ferme, alors que les deux autres ont été relaxés des délits d'évasion.



C. M. Niang arrêté pour une affaire de vol aggravé et d'association de malfaiteurs et J. Diockel Diokh (36 ans), pour trafic international de chanvre indien sont en attente de leur jugement. Alors que D. Sene (22 ans) purge une peine de 2 ans pour trafic de chanvre indien.

C'est une véritable tentative d'évasion qui était en train de se tramer à la Mac de Mbour. A l'aide d'une lame, durant une semaine, ils sciaient trois à quatre fois dans la journée la grille des toilettes.

Quand ils ont réussi à casser le bris, C. M. Niang est parvenu à sortir mais il sera coincé par la taille. Ils seront pris en flagrant délit d'évasion.

Leur avocat Me Barro a plaidé la clémence du tribunal. Seul C. M. Niang désigné comme l'instigateur de la tentative prendra 6 mois ferme, ses coprévenus ont bénéficié du renvoie des fins de la poursuite.