Psychose dans la banlieue : Deux fillettes enlevées à Rufisque et Pikine

C’est le quotidien Libération qui donne cette nouvelle qui fait froid dans le dos dans sa parution de ce mardi. Il s'agit de deux enlèvements d'enfants dans la banlieue, plus précisément à Rufisque et à Pikine.



Agée de 4 ans, la nommée F. T. G. a été enlevée, dimanche dernier, en pleine rue, au quartier Arafat de la ville Rufisque, puis acheminée dans un bâtiment en construction.



Son ravisseur, A, Mbengue, qui jouit de toutes ses facultés mentales, a été arrêté au moment où il lui donnait des coups au ventre. Il est actuellement détenu au commissariat de Rufisque-Est pour les besoins de l'enquête.



Âgée seulement d’un an et demi, A. D. a, elle, été enlevée dans son domicile familial à Pikine. D'ailleurs, beaucoup d'annonces la concernant ont tourné, hier, en boucle dans les réseaux sociaux.



D’après nos confrères, de Libération, la ravisseuse est filmée par la caméra de surveillance d’une banque. Aux dernières nouvelles, rapporte le canard, la police tient une piste très sérieuse.