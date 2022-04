"Je suis tombé dans le coma à cause d'un coton-tige"

De cet état entre la vie et la mort, quelques-uns reviennent. Si certains sont diminués, d'autres restent intacts. Le quotidien L'Observateur est allé à la rencontre d'anciens comateux. Leurs témoignages sont pathétiques et fonf froid dans le dos.



Il s'appelle Alassane. Il est transitaire de profession.



Il y va de son laïus : "Mes oreilles grattaient toujours après un bain ou un repas. J'utilisais du coton-tige pour les calmer. Ce qui a provoqué des abcès dans mes oreilles. Quand ils se sont percés, le pus est monté dans mon cerveau. C'est, selon les médecins, ce qui m'a mis dans le coma".



Cela a pris des semaines pour qu'il prenne conscience de ce qui s'est passé, pour qu'il puisse réutiliser sa voix et avoir un peu de motricité.



Alassane d'ajouter : "C'est grâce au personnel du Chu de Fann que je me suis remis rapidement. Ils étaient toujours à mon chevet. Néanmoins, je ressens des douleurs intenses au bras gauche. Il paraît que je le plais durant tout mon sommeil. Mes deux jambes étaient aussi enflées".



Resté deux mois en convalescence, il a repris son travail il y a juste un mois et quelques jours. Mais, chaque effort physique lui rappelle qu'il a échappé de justesse à un coma foudroyant.