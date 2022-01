Coups et blessures volontaires : Après une nuit de plaisir, A. Tall se retrouve en prison pour ne pas avoir remis 100.000 frs à sa partenaire

Sa campagne lui réclame 100mil, il l

Reconnu coupable de coups volontaires à l’encontre de sa partenaire, A. Diallo, A. Tall a été condamné vendredi dernier, par le tribunal de grande instance de Dakar à six mois dont 15 jours ferme. Selon le journal « Le Soleil », les deux conjoints avaient convenu de passer une nuit ensemble moyennant une somme de 100.000 FCFA, le 31 décembre dernier.





Mais, le nommé A Tall, n’a pas respecté ses engagements, car au lieu de lui payer la somme due, il a plutôt remis un billet de 10.000 FCFA à cette dernière. Ce qui mit la fille A. Diallo dans tous ses états avant de saccager la chambre de celui-ci. Très en colère, le sieur Tall l’a giflée et s’est retrouvé en prison.





Attrait à la barre pour coups et blessures volontaires, le sieur a reconnu les faits. Cependant, il a tenté de donner une autre version soutenant que la fille est son amie et lui avait demandé 50.000 FCFA permettant de payer les frais de transport pour aller rendre visite à sa mère. « Je lui ai remis 10.000 FCFA avant de lui remettre 100.000 FCFA le lendemain, mais elle n’a voulu rien comprendre et a saccagé ma chambre sous la colère », a-t-il raconté.





N’étant pas convaincu de ses arguments, le juge lui rappelle que sa version des faits est « erronée ».