Règlement de comptes à Diourbel : Un bandit plante 5 coups de couteau à son ex-compère

Il plante des coups de couteaux à son ex compère

Un règlement de comptes a failli virer au drame à Diourbel où un malfrat a tenté d'assassiner son ancien compère. Soupçonnant M. G. d'être "un indicateur de la police", M. Mbaye lui a planté cinq coups de couteau, avant de s’enfuir. Mais les hommes du commissaire Mor Ngom ont interpellé ses deux complices, selon des sources de Seneweb. Détails !





M. G. et M. Mbaye avaient formé un gang pour commettre des forfaits. Arrêtés un jour, ils ont été envoyés en prison. M. Mbaye purgeait sa peine à la citadelle du silence de Mbour et son collègue a été écroué à la maison d'arrêt et de correction de Diourbel.





Élargis de prison plus tard, ils se sont rencontrés à Diourbel. Au cours de leurs discussions, M. Mbaye a proposé à son acolyte de mettre en place un nouveau gang en vue de commettre des vols au Baol.





Mais M. G., qui a tiré la leçon de son séjour carcéral, a fait savoir à son pote qu'il compte désormais gagner son pain à la sueur de son front.





Quelques jours plus tard, le sieur Mbaye a commencé à proférer des menaces de mort à l'encontre de son ex-compère.





En effet, ce bandit a accusé M. G. de l’avoir dénoncé à la police.





Mais ce dernier n'avait pas pris les menaces de ce malfrat au sérieux. Ainsi, M. Mbaye lui a tendu un piège, le week-end dernier, pour le punir.





Accompagné de "ses trois lieutenants" dont son frère K. Mbaye, le bandit a invité son ex-collègue à le rejoindre non loin de la mairie de Diourbel.





Ne se doutant de rien, M. G. a débarqué nuitamment sur place.





Erreur ! Il a été attaqué au couteau par M. Mbaye qui lui a assené cinq coups avant de disparaître avec ses acolytes.





Retrouvé gisant dans une mare de sang, M. G. a été évacué à l’hôpital régional Heinrich Lübke.





L'enquête rondement menée par les policiers du commissariat central de Diourbel a permis d’identifier, puis d’interpeller deux complices, C. Sall et T. Fall. Ces derniers ont été présentés au procureur ce mercredi pour complicité dans cette affaire.