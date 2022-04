Revenu de coma, il n'a plus souvenance de sa vie antérieure...

Le quotidien L'Observateur a consacré un long dossier au coma. Du nom de cet état entre la vie et la mort.



Et, des témoignages, aussi tristes les uns que les autres, le journal en a recueillis à gogo.



Expédié dans les limbes par le choc subi lors d'un accident de voiture sur la route de Fatick le 21 avril 2021, Ousmane Dandio, 22 ans, a été victime d'un coma sévère, au point que ses parents avaient fini par perdre tout espoir.



"Il était couché sans faire le moindre petit mouvement. Cela a duré une vingtaine de jours", se remémore son père, encore marqué par ces moments de pure angoisse.



Un an s'est écoulé depuis son accident, mais Ousmane continue continue toujours de lourdes séquelles de son traumatisme crânien.



D’après ses proches, il suffit d'échanger avec lui pour constater une amnésie persistante. En effet, l'ancien comateux n'a plus souvenance de sa vie antérieure. Même cet instant qui a totalement bouleversé sa vie a été effacé de sa mémoire.