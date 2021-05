Sa copine se marie, le chauffeur de taxi l’enlève, la séquestre et la viole toute une nuit

B. Guèye, 24 ans, chauffeur de taxi «Allô Dakar» n’a pas digéré que sa copine le quitte pour un autre homme.



N. Diop, 16 ans, l’a abandonné pour se marier avec un autre.



Frustré et se sentant «trahi», il sollicite les services d’un charlatan pour envoûter son ex. Les faits remontent au 5 janvier 2021.



Selon L'Observateur qui vend la mèche, le taxman réussit à enlever la fille qu’il a conduite dans le village de Keur Dioba sis à Tivaouane.



Sur place, il la séquestre et la viole toute une nuit durant, d’après le récit du journal.



N. Diop réapparaît le lendemain de sa disparition. Elle sera conduite en consultation chez le gynéco qui constate une perte de l’hymen.



Au terme de sa garde à vue, le chauffeur de taxi sera déféré au parquet de Thiès pour viol et enlèvement.