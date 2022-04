Sa famille refuse de la donner en mariage, l'élève mineure presse son copain de l'engrosser

Accusé d'avoir détourné et engrossé l'élève mineure de 17 ans A. Camara, le chauffeur de son état M. Sow, qui a fait face hier aux juges du Tribunal d'instance de Dakar, risque deux (2) ans de prison dont six (6) mois ferme.



Au cours des débats d'audience, il est ressorti que les parents de la fille avaient l'habitude de louer les services de M. Sow. C'est sur ces entrefaites se sont rencontrés et feront, au fil du temps, une plus ample connaissance.



"Quand M. Sow m'a fait part de son désir d'épouser ma fille, je lui ai dit que c'est impossible. Car elle est non seulement une élève, mais elle est encore mineure. Mais, il a continué à la voir en cachette jusqu'à l'engrosser", dira la mère de A. Camara à la barre.



Après avoir bien savonné les tourtereaux, le procureur de la République a requis une peine de deux (2) ans de prison contre le prévenu qui s'en est finalement sorti avec six (6) mois ferme. Alors que la défense avait plaidé pour une application bienveillante de la Loi pénale.