Sa femme le surprend dans sa chambre avec sa maîtresse, le mari infidèle lui envoie des coups de poings

Aminata Ndiaye a failli tomber des nues en retournant dans l’appartement qu’elle occupe avec son époux, Bakara Nd, quelques jours après avoir décidé de s’installer ses chez parents le temps de se remettre de son récent accouchement. Revenue au domicile conjugal pour une urgence, la dame découvre que les photos de son couple qui tapissaient les murs avaient disparu.



Interpellé, Bakara Nd reste muet. Aminata Ndiaye fonce dans sa chambre. Et là, surprise, elle tombe sur une inconnue. Il s’agit de la maîtresse de son mari, d’après L’Observateur, qui rejoue cette scène de ménage dans son édition de ce mardi. Gagnée par la colère, la cocue se jette sur l’intruse et la malmène d’après le journal du Groupe futurs médias.



Après avoir tenté en vain de maîtriser son épouse, Bakara Nd emploie les «grands moyens». Il roue Aminata Ndiaye de coups de poings. Trompée, humiliée, cette dernière porte plainte contre son époux pour coups et blessures volontaires.



Le mis en cause a été jugé ce lundi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Au bout de deux semaines de détention préventive. À la barre, Bakara Nd a reconnu les faits et admis également avoir décroché des murs les photos de leur couple pour faire croire à sa maîtresse qu’il était célibataire.



Pour sa part, Aminata Ndiaye a clamé son souhait de rester avec son époux, s’excusant presque d’avoir envoyé ce dernier en prison. Elle déclare : «Je n’ai jamais eu l’intention de faire emprisonner mon mari. Tout ce que je voulais (au moment des faits) c’était divorcer. Je travaille, mais je n’assume aucune charge du foyer. Je veux rester avec lui.»



Le procureur a requis l’application de la loi. La défense a plaidé la clémence, histoire de «sauver le couple». Bakara Nd a été condamné à un mois avec sursis et à une amende de 50 000 francs CFA.