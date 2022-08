Saint-Louis : sa victime s’accroche à ses parties intimes, le violeur présumé abandonne son pantalon dans la chambre

Le 14 février dernier, les éléments de la gendarmerie de Dagana (Saint-Louis) reçoivent une plainte de K. Cissé. Cette mère de trois enfants, divorcée, accuse M. Diaw, également divorcé, d’avoir tenté de la violer. D’après L’Observateur, les faits se seraient déroulés à Guidakhar.



Selon le récit de K. Cissé, M. Diaw s’est présenté un jour dans sa chambre pour lui proposer d’entretenir avec lui des relations sexuelles moyennant 5000 francs CFA. Lorsqu’elle a refusé, ce dernier aurait essayé de la violer.



La plaignante assure avoir résisté. Une bagarre s’engage dans la chambre et se poursuit dans la cour.



Alertée par les pleurs de l’un des enfants de la victime présumée, qui a assisté à l’incident, B. F. Niang intervient. Elle réussit à séparer les deux protagonistes. Mais en s’enfuyant de la maison, M. Diaw abandonne sur place son portable, ses chaussures et… son pantalon.



A la barre, il a expliqué qu’il est parti en catastrophe sans son habit et ses autres affaires parce qu’il ne voulait pas qu’on le trouve nu. Le mis en cause précisera que c’est K. Cissé qui a retiré son pantalon après s’être agrippée à ses parties intimes lors de la bagarre.



M. Diaw échappera à une condamnation pour viol ou tentative de viol. Mais il sera reconnu coupable d’attentat à la pudeur et de coups et blessures volontaires. Il a écopé de deux ans de prison ferme et d’une amende de 100 000 francs CFA. K. Cissé ayant déclaré avoir perdu au cours de la bagarre 78 000 francs CFA.