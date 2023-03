Saint-Louis : une jeune fille poignarde mortellement un garçon de 20 ans

Une soirée triste pour le quartier de Pikine Dagoudane( Saint-Louis). A la suite d'une dispute anodine, une jeune fille de 19 ans a poignardé un garçon de 20 ans. Touché au bas ventre, le jeune homme est mort des suites de sa blessure. Selon certaines sources, le drame est survenu à la suite d'une dispute entre la fille et une autre personne. La victime, qui était venue pour les séparer, a été poignardée à mort par la jeune fille qui s’était rendue chez elle chercher un couteau avec lequel elle a commis l'irréparable.



Informée de la terrible nouvelle, la police s'est rendue sur le lieu du drame pour faire le constat d'usage et procéder à l'arrestation de la jeune fille. Le corps sans vie du jeune garçon a été transporté à la morgue de l'hôpital et une enquête a été ouverte.