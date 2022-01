Séquestration et viols : Une fille de 15 ans enlevée sur le chemin de l’école et transformée en esclave sexuel

M. Bâ, âgée 15 ans, avait été enlevée le jour de la rentrée des classes. C'est ce que rapporte le quotidien Libération dans sa parution du jour.



Portée disparue depuis le mois d'octobre, la fille, victime de crises psychotiques, a été retrouvée au domicile de la dame Awa Ndiaye à Grand-Médine.



Enlevée à la sortie de l'école par un jeune homme, M. Bâ était pendant tout ce temps l'esclave d'Awa Ndiaye et de ses deux enfants, Moustapha Diouf et Abdou Salam Diouf.



Ils ont été tous arrêtés et déférés au parquet pour association de malfaiteurs, enlèvement, détournement de meure, viols et pédophilie.



Outre les tâches ménagères, la fille était violée, durant son enlèvement, par les deux fils d'Awa Ndiaye.



Cette dernière était au courant, mais ne disait rien. M. Bâ obéissait aux ordres d’Awa Ndiaye sous peine d’être battue.



Face aux enquêteurs, elle a soutenu qu’elle aurait connu M. Bâ via une personne nommée Fatima et qu’à cause de ses problèmes mentaux, elle en aurait fait « sa fille ».