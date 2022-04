Sextape à mbour : le footballeur, la gérante de multiservices, le célèbre homme politique, adamo et les vidéos obscènes

Apo Birahim Diop, footballeur, a voulu user de chantage pour avoir des avantages sexuels sur la dame Ndèye Top. En effet, il menaçait de diffuser très largement ses photos obscènes, qu'il disait obtenir grâce à Adamo, si elle n'accepte pas ses avances.



Mais, la victime, gérante de multiservices de son état, que le footballeur avait invité au domicile d'un célèbre homme politique à Saly Portudal, a préféré, prise de panique qu'elle était; déposer une plainte qui a conduit à l'arrestation du footballeur doublé de maître-chanteur.



D'après le quotidien L'Observateur qui donne l'information dans sa parution de ce mercredi, les faits se sont déroulés, en mars 2022, au quartier Grand Mbour. Et, pour ne rien arranger, le mis en cause, arrêté alors qu'il revenait des entraînements, est un "ami" de l'ex-copin de la victime.



Face aux enquêteurs, Apo Birahim Diop nie les faits qui lui sont reprochés et accuse son ami Ameth Fall d'avoir envoyé les fameux messages à Ndèye Top qui réclame 200 000 Fcfa en guise de dommages et intérêts. Le délibéré est fixé au 3 mai prochain.