Sous assistance médicale à la veille du Bac pour accoucher, elle décroche (pourtant) le sésame

Woudé Bâ, élève au lycée de Maka Coulibantang (département de Tambacounda), a subi les épreuves du Bac malgré son état de grossesse très avancé.



Nonobstant un accouchement difficile à la veille des épreuves, elle s’est présentée au Bac et l’a réussi au second tour.



Selon Le Quotidien, jusqu’à 1h du matin, elle était sous assistance médicale à l’hôpital de Tambacounda pour accoucher.



Après avoir donné naissance, elle a demandé à être ramenée à Koussanar pour passer le 2e tour de l’examen.



Elle y sera conduite avec son bébé de sexe masculin bien enveloppé et blotti dans ses bras.



Présente au centre à 7h, elle passe toutes les épreuves sans aucune difficulté. Au final, elle réussit son Bac.