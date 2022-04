Sous la menace d’un couteau : Une fille de 14 ans transformée en objet sexuel par son Oustaz de 20 ans

La police de Pikine a interpellé puis placé en garde à vue, vendredi dernier, le maître coranique M. D. âgé de 20 ans.



D’après le quotidien Les Échos qui donne l'information, ce dernier est accusé de pédophilie et viols présumés.



La victime est une de ses élèves répondant au nom de M. D. KH. et âgée seulement de quatorze (14) ans.



Pour éviter une grossesse à la fille qu'il violait sous la menace d’un couteau, le Oustaz lui a fait boire du... bleu.



Malgré ses dénégations, M. D. a été arrêté et écroué sur instructions du procureur du Tribunal de Guédiawaye.



Aux dernières nouvelles, il sera déféré au parquet, aujourd'hui, pour les incriminations pénales retenues contre lui.