Surpris avec l'épouse de son ami, il finit au bloc opératoire après avoir été roué de coups de hache

Un malheureux incident né d'une crise de jalousie maladive a failli virer à un crime passionnel, au village de Vélingara-Boundou, un hameau situé à la lisière de la commune de Koussanar, dans le département de Tambacounda.



Le plus curieux dans cette rocambolesque affaire, rapporte L'Observateur, est qu'elle opposé deux amis d'enfance : les bergers Abou Ndiaye et Ibrahima Sow qui passaient le plus clair de leur temps ensemble.



Une solide amitié qui a fini en lambeaux, pour ne pas dire en eau de boudin, pour les beaux yeux d'une dame. Et surtout pas n'importe laquelle : Ramata Ndiaye, l'épouse d'Abou Ndiaye, qui entretenait une relation avec Ibrahima Sow.



Le 2 avril dernier, aux environs de 16 heures, Abou Ndiaye, qui revenait de la brousse, débarque inopinément chez lui. Dès qu'il franchit le portail de sa maison, il aperçoit son ami Ibrahima Sow assis dans la cour de la concession.



Convaincu qu'il tenait tenait là une preuve tangible de son statut de mari cocu, Abou entre dans une colère noire. D'un pas alerte, il s'engouffre dans sa chambre d'où il ressort, encore plus furax, avec une hache à la main.



Sans sommation, il s'est acharné sur son "rival", le roulant sans ménagement de plusieurs coups de hache. Ibrahima Sow s'en tire avec de vilaines blessures béantes aux cuisses et au genou droit, ainsi que d'une plaie profonde de 30 cm. Il sera évacué au bloc opératoire de l'hôpital régional de Tambacounda.



Alertés, les gendarmes de la Brigade territoriale de Tambacounda ont ouvert une enquête qui a permis de savoir que le mari supposé cocu avait mainte fois averti, mais en vain, son ami de s'éloigner de sa femme.



Au terme de son face-à-face avec le magistrat, Abou Ndiaye est inculpé et placé sous mandat de dépôt à la Maison d'arrêt et de correction (MAC) de Tambacounda. Quant à Ibrahima Sow, il est toujours aux Urgences, après avoir subi une intervention chirurgicale.