Témoin d’un accident, le vieux de 60 ans vole l’ordi et les airpods de la victime

Ousmane Wade, 60 ans, est un plombier. Le 29 janvier dernier, vers 20 heures, il tombe sur un accident de la circulation. Un conducteur de scooter nommé Sémou Diouf est renversé par un 4X4. Secoué par la violence du choc la victime tombe dans les pommes.



D’après L’Observateur, qui relate l’affaire, le plombier se précipite auprès de lui et récupère son sac à dos qu’il met «en lieu sûr». Il revient ensuite faire semblant de s’occuper du blessé en restant à ses côtés jusqu’à l’arrivée des sapeurs-pompiers.



Sémou Diouf sera évacué à l’hôpital. À sa sortie, il saisit la gendarmerie pour retrouver son sac qui contenait un ordinateur portable et des airpods. Heureusement pour lui, des caméras de surveillance avaient repéré Ousmane Wade cachant le sac en question.



Convoqué à la gendarmerie, ce dernier défère avec le sac mais en jurant n’avoir pas vu l’ordinateur et les airpods. Malgré les images qui le confondent, il persiste dans ses dénégations. Il sera placé sous mandat de dépôt.



À la barre du tribunal, Ousmane Wade persiste : «Je voulais juste l’aider. Je n’ai jamais eu l’intention de le voler.»



Le plombier n’a pas convaincu le procureur de la République, qui a requis l’application de la loi. Le mis en cause sera fixé sur son sort le 9 février.