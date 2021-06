Tentative d’abus sexuel, un patron de presse accusé

Après avoir appris qu’une vidéo circulait les réseaux sociaux dans laquelle l’on pouvait voir une jeune demoiselle en plein ébat sexuel dans le bureau du journaliste Martin Camus Mimb, elle a immédiatement réagi pour indiquer qu’elle avait été victime d’une tentative d’abus sexuel de la part du patron du média sportif camerounais RSI.



J’ai connu Martin en 2011 lorsque je lançais l’association culturelle CHILD’UP Africa en faveur des enfants et jeunes en situation de handicap au Cameroun.



Ce matin encore je lisais nos échanges passés sur messenger, et je constate que je l’appelais toujours « grand-frère ». Nous avions commencé à échanger sur les activités de l’association, lui aussi voulait créer une association, il me donnait quelques suggestions et conseils, etc. Puis en 2012, je vivais encore à Paris, lors d’un échange téléphonique je lui ai naturellement proposé d’être parrain d’un événement que j’organisais à Yaoundé pour ces enfants et jeunes, cela me semblait tellement évident. Il faut dire que nous réunissions à cette époque jusqu’à 100 enfants à Yaoundé, encadrés par une formidable équipe de jeunes artistes et animateurs, tous bénévoles et très engagés, et qui avaient tous à cœur de contribuer aux bonheur de ces gamins.



Martin a volontiers accepté ma proposition d’être le parrain de cet événement à Yaoundé pour la cause des enfants handicapés, ça m’a énormément fait plaisir, qui d’autre que lui pour stimuler ces jeunes et leur prouver que leur handicap ne doit pas les limiter ? C’était une magnifique aubaine que nous avions là ! Lorsque je débarque à Yaoundé début juin 2012, je contacte Martin et nos échanges sont toujours amicaux et cordiaux.”