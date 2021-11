Thiès : En cavale depuis des mois, un cambrioleur notoire arrêté lors d'une cérémonie funéraire

A peine sorti du cimetière, un chef de gang a été arrêté, lors d'une cérémonie de funéraire, au quartier Keur Cheikh de Thiès. Le cambrioleur notoire en cavale était dans la ligne de mire des policiers du commissariat du Premier Arrondissement de la cité du rail, depuis le mois de septembre dernier. Mais l'homme activement recherché est, finalement, tombé dans les filets des éléments du commissaire Youssoupha Thioub, au terme d'une filature d'après des sources de Seneweb proches du parquet.



En effet, Famara Seck, pour ne pas le citer, était impliqué dans plusieurs cas de cambriolages commis à Thiès. Et le plus récent date de la nuit du 27 au 28 septembre dernier. Accompagné de son acolyte, A. Lô, vigile à la station EDK, Famara Seck avait tenté de défoncer la porte d'une boutique Orange Money située au quartier Carrière à Thiès. Surpris dans leur entreprise délictuelle, le cerveau a réussi à s'échapper. Et son acolyte, se disant vigile à la station EDK a été neutralisé, par la foule suite à une course-poursuite.



Mis à la disposition des éléments du Commissariat du Premier Arrondissement, A. Lô a lâché le morceau lors de son interrogatoire. D'après ledit vigile, le chef de la bande en cavale, Famara Seck, utilisait le ras-clou et la cisaille saisis sur les lieux du crime par les policiers, pour commettre leur forfait. Déféré pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec escalade, effraction et usage de moyen roulant, l'acolyte du fugitif a été placé sous mandat de dépôt.



Oubliant certainement qu'il est toujours traqué par les limiers, le cambrioleur notoire s'est rendu au quartier Keur Cheikh de Thiès pour prendre part à une cérémonie funéraire. Ainsi, après une planque de quelques heures, les hommes du commissaire Thioub ont aperçu le fuyard sortant du cimetière. Grande a été sa surprise quand, les policiers en tenue civile lui ont passé les menottes devant l'assistance.



"L'impressionnant butin saisi au domicile du malfrat Famara Seck"



Embarqué à bord du véhicule banalisé en direction du commissariat, Famara Seck a nié en bloc les faits. Mais les enquêteurs détenaient des éléments compromettants contre lui. D'après nos sources, la perquisition effectuée à son domicile s'est soldée par la découverte d'un impressionnant matériel servant à cambrioler des commerces. Selon des informations de Seneweb proches du parquet de Thiès, 02 cisailles, 01 ras-clou, une meuleuse d’angle, 01 pince et 01 scie à métaux électrique ont été trouvés sous le lit de Famara Seck.



Cuisiné à nouveau sur procès-verbal, le soi-disant électricien a tenté encore de nier les faits, sans convaincre les redoutables enquêteurs. Mais le mis en cause a reconnu avoir été condamné pour les mêmes faits.



Au terme de l'enquête, le cambrioleur notoire qui écumait plusieurs quartiers de Thiès, a été déféré vendredi dernier. L'homme de 34 ans poursuivi pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec escalade, effraction et usage de moyen roulant, risque gros !