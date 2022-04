Thiès : Un enfant de 8 ans échappe à un égorgement et à l'amputation de son bras

Darou Salam, un quartier populaire de la commune de Thiès-Est, est figé dans l’horreur depuis samedi dernier. Un garçon de 8 ans, répondant au nom de Mouhamed Lamine Aïdara, a failli être égorgé et son bras amputé.



D’après Le Quotidien qui donne la nouvelle, il est grièvement blessé. Un acte odieux et ignoble qui étreint sa famille. Et le sentiment de tristesse prédomine à Darou Salam. La consternation est totale.



Les parents de la victime, qui se sont confiés à la presse, soupçonnent un trafic présumé d’organes humains.



Ils expliquent : «Le bourreau de Mouhamed lui avait demandé de le conduire chez une femme qui habite dans le quartier. L’enfant l’a suivi. Il l’a ensuite amené dans un bâtiment en chantier pour tenter de l’égorger et d’amputer son bras. Il avait même commencé. Mais, surpris dans son forfait par un passant, il a pris la fuite".



Et de poursuivre leur terrible récit : "L’enfant est gravement blessé, il est actuellement admis aux urgences de l’hôpital El Hadji Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès, où il a subi une intervention chirurgicale. Nous pensons que c’est un trafic d’organes puisque l’agresseur a particulièrement visé le bras de l’enfant.»



Aux dernières nouvelles, informent les sources du journal, les limiers du 1er arrondissement de Thiès, qui se sont rendus sur les lieux, ont ouvert une enquête.