Thiès : Un Marocain tente de violer une femme mariée sous la menace d'un fusil

Il tente de violer une femme mariée sous la menace d'un fusil

Un ressortissant marocain s'est embourbé dans une rocambolesque affaire de mœurs, à Thiès. Selon des informations exclusives de Seneweb, l'homme a tenté de satisfaire sa libido, de force, sur une dame, mariée de surcroit. Mais l'affaire a mal tourné et le mis en cause a été arrêté et placé en garde à vue dans les locaux du commissariat central de la capitale du Rail. Détails !





Incroyable, mais vrai ! Une femme mariée a failli être abusée sexuellement, sous la menace d'un fusil de chasse.





En effet, un ressortissant marocain résidant à Thiès a invité la victime à son domicile.

Sur ces entrefaites, il en a profité pour satisfaire sa libido sur son hôte. Mais la dame lui a opposé une farouche résistance, d'après des sources de Seneweb.





Cependant, l'homme vivant tout seul dans sa concession a brandi son fusil de chasse pour contraindre la femme mariée à céder.





Selon le récit de la victime, le mis en cause l'a même agressée avec son arme.





Ayant pu s’échapper des griffes de son agresseur, elle a raconté le film de son calvaire à son mari qui a saisi la police à travers une plainte.





Sans tarder, les éléments du commissariat central de Thiès ont arrêté le Marocain.





Le Marocain placé en garde à vue pour...





Un malheur ne vient jamais seul, selon l'adage. Et le mis en cause l'a appris à ses dépens. En effet, il a vu son dossier se corser. En plus de son interpellation pour tentative de viol, il est visé pour non-détention d’autorisation de port d'arme, selon des sources autorisées de Seneweb.





À cet effet, les enquêteurs ont mis la main sur son fusil de chasse avant de le placer en garde à vue pour tentative de viol avec violence et détention d'arme sans autorisation administrative.





Ainsi il a passé la nuit d'hier dans les locaux de la police. D'après des confidences faites à Seneweb, le mari de la victime a déclaré hier que sa femme ne jouit pas de toutes ses facultés mentales.





Toutefois, il n'avait pas encore déposé à la police un document médical confirmant l'état psychique de son épouse.