Thiès: Une mineure dépouille sa mère et sa grand-mère pour les beaux yeux de son partenaire

Incroyable, mais vrai ! Une mineure a volé un montant de 90.000 F cfa à sa mère et un téléphone portable à sa grand-mère avant de remettre le tout à un mécanicien avec qui elle avait entretenu des rapports sexuels. Mais l'affaire a ébruité et cristallise toujours les débats à la Cité Lamy située dans dans la capitale du rail.





Sous le coup d'une plainte, le jeune homme a été mis aux arrêts par les éléments du commissariat central de Thiès selon des informations de Seneweb.





Pressé de questions, le mécanicien a finalement craqué devant les enquêteurs. M. Sène soutient avoir invité la jeune fille vers 20 heures au niveau de leur garage avant de coucher avec elle une seule fois à l'intérieur d'un véhicule.





Mais la victime a pris le contre-pied du mis en cause. En effet, l'élève âgée de 14 ans déclare avoir entretenu 04 fois des rapports sexuels avec lui.





D'après des confidences faites à Seneweb, le mécanicien âgé entre 20 et 30 ans avait confié à la petite qu'il avait besoin de l'argent. Et l'adolescente P. N n'a rien trouvé de mieux que de voler une somme de 90.000 F Cfa à sa mère ainsi que le téléphone portable de sa grand-mère. Puis, elle a remis cet argent et l'appareil cellulaire à son "partenaire".





Suite à son arrestation, le mécanicien a restitué les 90.000 F cfa. M. Sène avait déjà vendu ledit téléphone portable dans le marché noir.