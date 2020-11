Tivaouane Peul : Un maçon tue son collègue et l’enterre sur place

Le maçon Mohamed Diabang encourt la réclusion à perpétuité. Il avait tué son collègue avant de l’enterrer dans un chantier.



Il a comparu, hier, à la barre de la chambre criminelle de Dakar pour meurtre, vol commis avec violence et inhumation sans autorisation.



Selon L'Observateur qui donne l'information, les faits se sont déroulés à la Cité Namora sis à Tivaoune Peulh en 2016.



Ce jour-là, rapporte le mis en cause, dans des propos repris par les médi, il avait demandé à la victime son salaire.



Ce que cette dernière a catégoriquement refusé de le lui révéler.



Ainsi, il s’en est suivi un échange de propos aigres doux avant qu’une bagarre n’éclate entre ces deux.



À en croire le mis en cause, lorsque la bagarre a commencé, il a assené des coups de pelle à son protagoniste.



«Quand on a eu un accrochage, je lui ai donné des coups de pelle à la nuque. C’est sur ces entrefaites qu’il est tombé et je l’ai achevé avec un autre coup», a raconté l’accusé. Il sera fixé sur son sort le 17 novembre prochain.