[Insolite] Touba : Accusé de vol de 04 sexes, un mendiant échappe à un lynchage à mort

Le phénomène de rétrécissement ou de disparition de sexe refait surface ! Selon des informations exclusives de Seneweb, un mendiant est accusé d’avoir subtilisé les organes génitaux de 04 hommes dont deux frères. Ainsi, le mis en cause a été sauvé d'un lynchage à mort par les gendarmes de la brigade de proximité de Touba Bélel. Révélations !



Une scène comique et insolite à la fois, secoue un quartier de la périphérie de Touba. En effet, un quinquagénaire est impliqué, jeudi dernier vers 19 heures, dans une présumée histoire de vol de 04 sexes. L'affaire s'est ébruitée dans ledit quartier. Ainsi, un monde fou a envahi les lieux pour lyncher à mort le mis en cause.



Malgré la détermination de la foule pour mettre leur plan à exécution, les gendarmes de Touba Bélel ont pu exfiltrer le présumé voleur dans une maison. Puis, S.Ndiaye a été embarqué et placé en garde à vue à la brigade pour nécessité d'enquête.



Selon l'économie des faits, le mendiant incriminé avait sollicité de l'argent auprès d'un homme pour payer un ticket de transport. Mais, ce dernier constatera quelques instants plus tard que son sexe avait disparu suite à son contact avec le quinquagénaire. La "victime" a donc demandé à son interlocuteur de lui restituer " ses bagages". Puis, ils se sont introduits dans une mosquée pour continuer leur discussion.



Également, le frère de la victime qui était venu pour arrondir les angles, a subi le même sort d'après ses confidences. Acculé par la première victime, le mendiant lui a donné un coup de poing. Finalement les deux hommes se sont livrés à une bagarre, hors du lieu de culte. Par la suite, deux riverains qui étaient venus pour mener une médiation, ont déclaré également qu'ils sont victimes des agissements du mendiant.



"Le mendiant fait des prières pour faire revenir les 04 sexes "



Finalement, l'affaire a dégénéré quand elle s'est ébruitée dans le quartier. Ainsi, le mis en cause va passer un sale quart d'heure entre les mains des populations. Embarqué dans une maison, le mendiant a fait des incantations en faveur des 04 victimes. Selon ces derniers, ces prières n'ont pas fait aucun effet sur eux. Et c'est le lendemain (vendredi hier) que les 04 hommes, disent-ils, ont ressenti respectivement la présence de leur organe génital.

D'après nos sources, le présumé voleur qui nie en bloc les faits, est toujours en garde à vue à la brigade gendarmerie de Touba Bélel. L'enquête suit son cours !