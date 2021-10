Touba: Le célèbre chanteur de xassida, Khadim Guèye, victime d'escroquerie sur 10 millions F Cfa

Un chanteur de Xassida victime d'escroquerie

S'activant dans la vente de véhicules, N. Ndiaye risque gros ! Éclaboussé par une affaire d'escroquerie, le mis en cause a été présenté hier au procureur près le tribunal de grande instance de Diourbel.





Selon l'économie des faits, le présumé escroc a soutiré un montant avoisinant 10 millions F Cfa à Serigne Khadim Guèye, célèbre chanteur de xassida d'après des confidences faites à Seneweb. En effet, N. Ndiaye a dupé cette célébrité avant d'encaisser son argent. Le "vendeur " de véhicules n'a pas respecté son engagement vis-à-vis de l'acquéreur.