Touba : Un agent de Wave pompe 500 000 F Cfa dans le compte d'un client

Il pompe le compte d'un etudiant

Escroquerie à Touba ! Un agent distributeur de Wave a soutiré un montant de 500 000 F Cfa à un étudiant, selon des informations exclusives de Seneweb. En effet, le présumé escroc a rencontré le client C. Sy, âgé de 21 ans, à la corniche Dahra-Djolof située à Touba.





Le mis en cause lui a offert une carte Wave, en vue de le ferrer. Puis, l'escroc, âgé de 29 ans, S. N., a réussi à récupérer le téléphone portable de l'étudiant en Licence 2 avant d'accéder frauduleusement à son compte Wave.





Quelques instants plus tard, l'homme marié à une épouse et père deux enfants a effectué un retrait de 500 000 F Cfa du compte Wave de C. Sy.





Constatant tardivement qu'il a été dupé, l'étudiant a déposé une plainte contre x au niveau du poste police de Gouye Mbinde. Grâce à leur ténacité, les redoutables enquêteurs ont cerné le mis en cause. En effet, l'agent Wave indélicat avait transféré l’argent sur son propre compte.





Mais les résultats des réquisitions effectuées l’ont accablé. Cuisiné à la police de Gouye Mbinde, S. N. s'est mis à table avant de regretter vivement son acte. Selon lui, il ignore même le mobile de son acte posé. Le présumé escroc précisera qu'il est conscient de la gravité des faits.





Par ailleurs, S. N. a expliqué son modus operandi. Selon lui, un client l'avait intercepté pour solliciter une carte Wave. "J'ai répondu favorablement à sa demande, avant de lui demander son téléphone portable pour une éventuelle configuration. J'en ai profité pour utiliser le système "forget" qui m'a permis d’annuler sa carte et accéder à son compte", lâche-t-il devant les enquêteurs.





Poursuivant ses aveux, l'agent de Wave dira avoir transféré sur son compte la somme de 500 000 F Cfa à l'insu de l'étudiant C. Sy. Mais grande a été sa surprise quand le service clientèle de Wave lui a signalé son arnaque.





Ainsi le présumé escroc a remboursé l'argent pompé dans le compte de ce client. Malgré tout, le mis en cause a été arrêté et déféré au parquet de Mbacké pour accès et maintien frauduleux dans un système informatique et escroquerie via Wave.