Touba : Pour satisfaire sa libido, un père de famille propose 500 F Cfa à 2 talibés

Un homme marié, père de deux enfants, a entrainé deux talibés dans un bâtiment en construction, en leur proposant l’infime somme de 500 F Cfa, pour les sodomiser.



En effet, C. D. Diouf, décorateur de bâches de son état, a intercepté M. C. (12 ans) et S. C. (13 ans) qui mendiaient dans les rues de Touba. Le décorateur a remis son téléphone aux deux «ndongo daara» afin de leur montrer des photos de tentes qu’il avait décorées.



Parcourant la galerie du téléphone de ce dernier, les deux gamins sont tombés sur des photos et des vidéos à caractère pornographique, certaines mettant en scène des actes contre-nature. Choqué par ces images, l’un des talibés remet le téléphone au supposé pervers sexuel.



Le mis en cause leur a ainsi demandé s’ils avaient déjà couché avec un homme. Répondant par la négative, le décorateur confie aux talibés qu’ils pouvaient ressentir beaucoup de plaisir en s’accouplant avec lui.



Selon «Source A» qui donne l’information, les policiers du commissariat spécial de Touba ont pris en flagrant délit le sieur Diouf avec les deux talibés et ont mis fin à ses agissements.



Poursuivi pour détournement de mineur, pédophilie et incitation à la débauche par acte contre-nature, le pédophile a été déféré, jeudi dernier, au parquet de Diourbel.