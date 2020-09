Touba : Un déficient mental meurt noyé dans une fosse septique

Un adolescent âgé de 10 ans est mort par noyade dans une fosse septique.Le drame est survenu aujourd'hui vers 12 h au quartier Darou Marnane à Touba.





La police a procédé au constat des faits. Le corps sans vie a été repêché par les sapeurs-pompiers avant d'être déposé à la morgue de l'hôpital Matlaboul Fawzayni.





Joint au téléphone par Seneweb, un proche de la famille éplorée procède à la reconstitution des faits.





<<Le domicile a été abandonné par les occupants cette année à cause des inondations. Mais M.Ndoye s'y est introduit tout seul. L'adolescent souffrant de troubles psychiques était montré sur la fosse septique. La couverture s'est affaissée et l'enfant s'est noyé dans les eaux usées >>, déclare-t-il et non sans préciser que la concession appartient au voisinage de la victime.