Touba: Un homme fait d'une déficiente mentale son objet sexuel

Viol sur une malade Mentale

Le dénommé I. Thiam, chauffeur de taxi de son état, a transformé une déficiente mentale en objet sexuel. En effet, pour satisfaire sa libido, I.Thiam se tournait toujours vers N. M.

Identifié et arrêté par les policiers du commissariat spécial de Touba, I. Thiam est passé aux aveux, lors de son interrogatoire.





Selon le taxi man, N. M, la déficiente mentale, était sa copine. Mais il a indiqué aux enquêteurs qu’il ne savait pas que cette dernière souffrait de troubles mentaux. Dans son récit surréaliste, le mis en cause est revenu sur les circonstances de sa première rencontre avec la victime.