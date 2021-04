TOUBA : Un pompier écope de 3 mois de prison pour détention de Yamba

Le tribunal des flagrants délits de Diourbel a condamné ce jeudi Abdoulaye Wally Niang à trois mois de prison ferme. Élément de la vingt-troisième compagnie d’incendie et de secours de Touba, le jeune homme âgé à peine de vingt-deux ans, était interpellé alors qu’il avait en sa possession trente cornets de chanvre indien dans son sac à dos.





Face au juge, ce matin, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés non sans préciser que la drogue était pour sa consommation personnelle. Au juge, il a déclaré s’être procuré la drogue à Kaolack où il l’avait achetée à quinze mille francs. Aussi, il a souligné à la barre qu’il est un féru de « l’herbe qui tue » depuis déjà plusieurs années.





Devant les aveux circonstanciés de son client, Me Cheikh Ngom, n’a eu d’autre choix que de solliciter la clémence pour l’accusé qui selon lui est un soutien de famille. Aussi, la robe noire a sollicité la disqualification des charges de cession et d’offre en détention et usage de drogue.





Finalement, la Cour a fait preuve d’une certaine clémence en faveur du soldat du feu en disqualifiant les charges. Abdoulaye Wally Niang a été reconnu coupable d’usage et de détention de chanvre indien et a écopé de trois mois de prison ferme. Par ailleurs, la Cour a ordonné la destruction de la drogue saisie.